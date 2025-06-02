Более чем на месяц ограничат движение по двум улицам в Алмалинском районе Алматы

В Алмалинском районе Алматы с 3 июня по 6 июля будет ограничено движение автотранспорта на двух участках улиц Айтиева и Казыбек би в связи с реконструкцией магистральных трубопроводов.

Так, по данным акимата, будет ограничено движение в обоих направлениях на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева.

В целом здесь планируется заменить сети теплоснабжения общей протяженностью 1 километр, введенные в эксплуатацию в 1978-1989 годах, что позволит обеспечить жителей 13 многоквартирных жилых домов стабильным теплоснабжением в зимний период.

Всего в этом году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей.