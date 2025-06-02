Более чем на месяц ограничат движение по двум улицам в Алмалинском районе Алматы

Проводится реконструкция теплосетей
В Алмалинском районе Алматы с 3 июня по 6 июля будет ограничено движение автотранспорта на двух участках улиц Айтиева и Казыбек би в связи с реконструкцией магистральных трубопроводов.
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