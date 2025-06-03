Заболеваемость онкологией в ряде регионов выросла на 25% за последние пять лет

За последние пять лет заболеваемость онкологией в Восточно-Казахстанский области увеличилась на 25%, в Алматы - на 23,5%, в Туркестанской области - на 22%, заявила во вторник в ходе правительственного часа в сенате советник председателя ТОО «Рейтинговое агентство ESGQ» Гульмира Исмагулова.

По ее словам, благодаря своевременной диагностике и квалифицированному лечению смертность от рака в Казахстане «значительно снизилась», за исключением смертности от болезней органов дыхания, которая выросла с 2003 по 2023 годы. В частности, в Атырауской области этот показатель увеличился в 3,2 раза, в Северо-Казахстанской и Актюбинской - в 2,6 раза.

В целом, подчеркнула Исмагулова, загрязненный воздух в период с 2005 по 2023 годы в 20 промышленных центрах страны «причинил серьезный ущерб здоровью населения». Одним из худших, по данным эксперта, является 2018 год, после этого «ситуация продолжала усугубляться в Караганде, Темиртау, Астане, Алматы, Жезказгане, Актау».

«Такие болезни, как рак, врожденные аномалии, неспособность зачатия и вынашивания здоровых детей проявляется не сразу, а выстреливают как результат накопительного эффекта. 2018 год был не только самый грязный, но и самый неблагополучный в отношении заболеваемости раком и врожденных аномалий. Если посмотрим 2021 год, то после отмены карантина, заболеваемость раком резко снова идет вверх. Поэтому я здесь для того, чтобы обратить внимание на то, что постоянное превышение норм загрязнения воздуха - это бомба замедленного действия, это уничтожает генофонд нации», - подчеркнула эксперт.

Поэтому, резюмировала она, в вопросах перехода на наилучшие доступные технологии власть должна проявлять бескомпромиссность.