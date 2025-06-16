Дела пяти задержанных перед референдумом по АЭС активистов переданы в суд

В Алмалинский районный суд Алматы переданы дела пяти активистов, задержанных в прошлом году накануне референдума по строительству АЭС, сообщил «Власти» адвокат Толеген Берликожа.

«Дело поступило в Алмалинский суд. Сейчас готовимся. Дата слушания пока не назначена», - сообщил адвокат.

По данным правозащитницы Бахытжан Торегожиной, 20 июня дело должно быть зарегистрировано в государственном судебном реестре.

Вместе с тем семеро свидетелей, имевших право на защиту, теперь проходят по делу как обычные свидетели. Об этом сообщила одна из них – активистка Нургуль Жексембиева.

Напоминаем, что 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

Еще пять человек 1 октября были арестованы на два месяца - это Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

В этом материале мы подробно рассказывали про активистов.