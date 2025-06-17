Детская SIM-карта с безопасным контентом в интернете стала доступна для алматинцев

Она автоматически блокирует вредоносный контент
В Алматы официально запущен проект SIM KIDS, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры. Проект реализуется в рамках ограждения несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете.
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