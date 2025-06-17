Она автоматически блокирует вредоносный контент
Детская SIM-карта с безопасным контентом в интернете стала доступна для алматинцев
фото с сайта inform.kz

В Алматы официально запущен проект SIM KIDS, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры. Проект реализуется в рамках ограждения несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете.

«В рамках этой инициативы прокуратурой города Алматы совместно с оператором связи TELE2/ALTEL был запущен пилотный проект SIM KIDS. Это специальная детская SIM-карта, созданная для безопасного и контролируемого доступа в интернет», - сообщили в надзорном органе.

По данным Генпрокуратуры, она автоматически блокирует вредоносный контент, позволяет родителям отслеживать активность ребенка в приложениях и обеспечивает возможность связи с ребенком даже в беззвучном режиме.

Проект уже прошел этап пилотного тестирования и доступен всем желающим.

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