Решение о строительстве второй АЭС в Казахстане может быть принято осенью – Скляр

Решение о строительстве второй атомной электростанции в Казахстане может быть принято уже осенью, сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах форума «Центральная Азия – Китай».

По словам Скляра, к осени правительство рассчитывает получить конкретные расчеты и параметры проекта, включая возможную площадку для строительства: «Я думаю, осенью. Затягивать не будем. К осени будут какие-то цифры, какие-то данные. Но можем дать и раньше. Я думаю, и по площадке тоже», — сказал Скляр.

Первый вице-премьер также не исключил, что вторая АЭС может быть построена раньше первой — всё будет зависеть от выбранных технологий и компаний, которые займутся реализацией проектов: «Может быть. Всё будет зависеть от технологий, от компаний, которые будут строить. Может быть и так», — пояснил Скляр.

«Мы планируем не затягивать со строительством второй АЭС», — подчеркнул Скляр.

Напоминаем, что накануне, 14 июня, председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев заявлял, что китайские технологии, возможно будут использоваться при строительстве второй АЭС.

Консорциум по строительству первой АЭС возглавил «Росатом».