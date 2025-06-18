Он заверяет, что «новых» утечек не было
Глава Минцифры назвал «старой» утечку персональных данных более 16 млн казахстанцев
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, комментируя информацию об утечке персональных данных 16,3 млн казахстанцев, заявил журналистам в кулуарах мажилиса, что эта утечка была «когда-то», а «всплыла в сети» только сейчас.

«Эти данные датируются до 1 мая 2024 года. Свежих утечек не было. Вы же видите, что периодически всплывают в сети, в даркнете, данные, в том числе ФИО, где-то ИИН, где-то номера телефонов, но как только появляются в публичном доступе эти данные, мы сразу же предпринимаем меры по блокированию, чтобы эти данные не были доступны», - сказал Мадиев.

Министр подчеркнул, что «это не утечка, и не взлом, и не хакерская атака», а база данных, которая «когда-то утекла».

«Это не свежие данные, никакого взлома государственных баз данных свежих не было. Это, скорее всего, исторические данные, которые ранее утекли», - пояснил он.

Мадиев добавил, что «были небольшие обновления этих данных», но еще раз заверил, что «свежих утечек не было».

Ранее сообщалось, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть: в открытый доступ попали ФИО, пол, дата рождения, ИИН, номера мобильных, рабочих и домашних телефонов казахстанцев, а также их гражданство, национальность, адрес, статус подтверждения адреса и дата начала проживания.

Откуда произошла утечка, не установлено. В TSARKA считают, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало, что проводит всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. По данным ведомства, первичный анализ указывает на «возможное происхождение сведений из частных информационных систем». При этом в министерстве отрицают хакерские атаки или утечку персональных данных из государственных информационных систем.

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