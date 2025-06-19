Сенат одобрил закон об амнистии к 30-летию Конституции

В четверг на пленарном заседании сенат одобрил закон об амнистии в связи с 30-летием Конституции. Под амнистию подпадут более 15 тыс. человек.

«Закон направлен на освобождение от уголовной ответственности или основного наказания лиц, совершивших преступления, не несущие серьезной угрозы безопасности граждан и государства, сокращение неотбытой части наказания осужденных, в том числе находящихся на пробационном контроле», - сказал сенатор Мурат Кадырбек.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, по предварительным расчетам, под амнистию подпадут более 15,1 тыс. осужденных, из которых 4,1 тыс. будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, а 11 тыс. осужденным будут сокращены сроки и размеры основного наказания.

В частности, освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести и лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие. Кроме того, речь идет о социально уязвимых лицах, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Более подробно обо всех категориях «Власть» писала ранее.