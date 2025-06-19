Под амнистию подпадут более 15 тыс. человек
Сенат одобрил закон об амнистии к 30-летию Конституции
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В четверг на пленарном заседании сенат одобрил закон об амнистии в связи с 30-летием Конституции. Под амнистию подпадут более 15 тыс. человек.

«Закон направлен на освобождение от уголовной ответственности или основного наказания лиц, совершивших преступления, не несущие серьезной угрозы безопасности граждан и государства, сокращение неотбытой части наказания осужденных, в том числе находящихся на пробационном контроле», - сказал сенатор Мурат Кадырбек.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, по предварительным расчетам, под амнистию подпадут более 15,1 тыс. осужденных, из которых 4,1 тыс. будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, а 11 тыс. осужденным будут сокращены сроки и размеры основного наказания.

В частности, освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести и лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие. Кроме того, речь идет о социально уязвимых лицах, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Более подробно обо всех категориях «Власть» писала ранее.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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