В Казахстане введут запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо

В Казахстане введут запрет на ношение в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц, упразднят местную полицейскую службу и освободят некоторые категории иностранцев от дактилоскопической регистрации. Все эти нормы заложены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел», который в четверг сенаторы, рассмотрев, вернули в мажилис со своими техническими поправками.

«В законе «О профилактике правонарушений» вводится норма о запрете ношения в общественных местах одежде, препятствующей распознаванию лиц, за исключением (ношения - В.) в медицинских целях, погодных условий, исполнения служебных или трудовых обязанностей. Данная мера повышает эффективность профилактики правонарушений преступлений, совершаемых в общественных местах путем совершенствования возможности распознавания лиц», - сказал сенатор Наурызбай Байкадамов.

Вместо института местной полицейской службы будут созданы управления по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности. Также будут разработаны соответствующие механизмы для снижения двойного гражданства и выхода из гражданства путем предоставления дополнительных полномочий органам внутренних дел.

Кроме того, как сообщил Байкадамов, на основании изменений в закон о дактилоскопической и геномной регистрации, вводится принцип ее добровольности и законодательное определение верификации личности.

«Определяются механизмы защиты геномной и дактилоскопической информационной базы и список лиц, освобождаемых от дактилоскопической регистрации», - добавил сенатор.

В частности, вводится новая статья 10-1, определяющая категорию лиц, которые не подлежат дактилоскопической регистрации и освобождаются от процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации. Это дети до 12 лет, главы иностранных государств, правительств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей; члены парламентов, правительств иностранных государств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей – владельцы дипломатических паспортов, а также члены официальных иностранных делегаций и сопровождающие их лица – владельцы дипломатических паспортов. Также в этот список входят почетные консулы, владельцы дипломатических паспортов и международных организаций, дипломатические курьеры, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Казахстан по приглашению администрации президента, парламента, Верховного суда, аппарата правительства, специальных госорганов, министерства обороны и уполномоченного государственного органа в области внешнеполитической деятельности.

Также законопроектом разрешается промышленное использование конопли в Казахстане.

В целом же документ регламентирует вопросы жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих.