Земли особо охраняемых природных территорий смогут переводить в запас по решению правительства

Земли особо охраняемых природных территорий можно будет переводить в земли запаса по решению правительства, но на них должны будут находиться только объекты здравоохранения, образования, кладбища и линии электропередачи. Кроме того, в «Зеленом поясе» Астаны будет действовать ограниченный режим деятельности. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства», который в четверг в двух чтениях одобрил сенат.

«Законом определяется перевод земельных участков особо охраняемых природных территорий в земли запаса по решению правительства при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы для эксплуатации объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередач, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения таких территорий без изменения целевого назначения», - сказала сенатор Ольга Булавкина.

Для восстановления экологических систем особо охраняемых природных территорий и находящихся на них объектов государственного природно-заповедного фонда, законом запрещается корректировка градостроительных проектов, изменение целевого назначения земельных участков, согласование исходных и разрешительных документов на строительство на двухкилометровой территории до установления границ охранной зоны таких территорий.

А для приведения в соответствие с поправками закона «О статусе столицы РК» в госсобственности будут находится земельные участки, занятые лесопарковой зоной города Астаны.

«Это даст следующие преимущества: земли лесопарковых зон не могут быть приватизированы, будет запрещена коммерческая застройка (жилые комплексы, торговые центры и т. д. – В.), что позволит сохранить природный ландшафт. Возможны только рекреационные объекты: тропы, беседки, спортивные площадки с соблюдением экологических норм», - объяснила Булавкина.

В частности, добавила она, маслихат Астаны будет обязан утвердить правила управления лесопарковой зоной столицы и ограниченного режима деятельности на ее территории. В свою очередь акимат столицы определит юридическое лицо со 100% участием государства в уставном капитале для содержания и развития лесопарковой зоны.