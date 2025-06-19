Акционеры Карачаганака требовали дополнительно $1 млрд на строительство газоперерабатывающего завода – Минэнерго

Министерство энергетики в ответе на запрос агентства Kazinform сообщило, что акционеры Карачаганака требовали дополнительно $1 млрд на строительство газоперерабатывающего завода.

«В течение двух лет проходили основательные переговоры по проекту Карачаганакского газоперерабатывающего завода. Его проектная мощность планировалась в 4 млрд кубометров газа в год. Казахстан оказывал всестороннюю поддержку этому проекту. Но Казахстан признал неприемлемыми с экономической точки зрения условия, поставленные акционерами по итогам переговоров. В их числе было условие выплаты $1 млрд дополнительно к 100% расходов на строительство Карачаганакского газоперерабатывающего завода», - заявили в министерстве.

Акционеры объяснили это требование тем, что окупить затраты на строительство в течение 3-4 лет невозможно, а срок действия соглашения о разделе продукции с Казахстаном истекает в 2033 году.

Также, заявили в Минэнерго, акционеры требовали полностью прекратить проходящее сейчас в рамках независимого трибунала рассмотрение арбитражного дела. В связи с этим переговоры по проекту строительства Карачаганакского газоперерабатывающего завода завершены, но вопрос о газовом потенциале месторождения все еще прорабатывается, добавили в ведомстве.

Сейчас Казахстан рассматривает возможность реализации проекта с другими партнерами, в том числе через «КазМунайГаз».

Как сообщалось ранее, Казахстан заморозил работы по Карачаганакскому газоперерабатывающему заводу из-за напряженности между правительством и участвующими в проекте международными компаниями Shell и Eni. 17 мая PSA — агентство, отвечающее за инвестиции в Карачаганак, — приказало Shell и Eni остановить строительство завода по переработке попутного газа.

Shell и Eni являются крупнейшими акционерами нидерландского консорциума Karachaganak Petroleum Operating, в который также входят «КазМунайГаз», американский Chevron и российский «Лукойл».

KPO планировал построить газоперерабатывающий завод стоимостью $3,5 млрд и мощностью 4 млрд куб. м в год рядом с месторождением Карачаганак. Споры о стоимости и, что особенно важно, о сроках ввода в эксплуатацию привели к тому, что власти Казахстана стали оказывать давление на западных нефтяных гигантов, заключивших контракт на реализацию проекта.

В июле 2024 года Алмасадам Саткалиев, на тот момент министр энергетики, заявил, что «проект строительства Карачаганакского ГПЗ будет реализован за счет средств оператора». Однако с тех пор значительного прогресса по строительству завода не произошло. После очередных публичных разборок в начале этого года KPO заявил, что в марте приступил к подготовительным инженерным работам.

Поскольку KPO рассматривала возможность увеличить годовую добычу газа с 9 до 13 млрд куб. м, новый завод мог бы взять на себя переработку возникших 4 млрд куб. м. Но из-за сдвига сроков запуска завода с 2028 на 2030 год власти Казахстана, в целях ускорения строительства, могут пойти на самостоятельную реализацию проекта, без иностранной помощи.