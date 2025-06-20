Число пострадавших от урагана в Павлодарской области выросло до 16 человек

В Павлодарской области число пострадавших от урагана выросло до 16 человек, одна женщина погибла, сообщает Kazinform.

Агентство не приводит подробности о пострадавших. Ранее сообщалось, что в Экибастузе пострадали 28-летняя девушка и женщина, возраст которой не уточняется, в Павлодаре – 18-летний парень, женщина 34 лет, девушка 28 лет и дети: девочки 12 и 5 лет и мальчик 5 лет. Также пострадал 57-летний мужчина.

Между тем жертвой стихии стала 57-летняя жительница Аксу. Она находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, когда на него упало дерево, в результате женщине проткнуло грудную клетку.

«На месте медики констатировали смерть женщины, которая получила травмы, не совместимые с жизнью», - сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

По информации акимата региона, порывы ветра накануне в регионе достигали 43 м/с. Повреждены кровли 47 объектов в Павлодаре, в том числе шести соцучреждений, еще 23 – в Аксу и Экибастузе, в Баянаульском районе - семь объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районе.

В нескольких населенных пунктах произошло отключение электричества.

«В настоящее время отключение электроснабжения зафиксировано в городе Аксу и Баянаульском районе», - уточнили в акимате.

Сейчас энергетики восстанавливают 16 опор ЛЭП и связи.