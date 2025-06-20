В Актобе участника декабрьских событий признали жертвой политических репрессий спустя почти 40 лет

Суд №3 города Актобе удовлетворил иск 64-летнего жителя о признании факта политических репрессий в связи с его участием в событиях 1986 года в Алматы. Почти через 40 лет он добился официальной реабилитации.

В 1985 году истец стал студентом факультета философии и экономики Казахского государственного университета. Однако спустя год его отчислили со второго курса университета якобы за нарушение общественного порядка. Основанием для отчисления стало его задержание сотрудниками правоохранительных органов 18 декабря 1986 года по подозрению в участии в декабрьских событиях, без предъявления обвинений.

Несмотря на освобождение, студент был исключен из коммунистической партии Советского Союза, подвергался преследованиям и не мог устроиться на работу. Его супруга, выпускница философского факультета того же университета, также столкнулась с отказами в трудоустройстве по аналогичным причинам.

В 1990–1993 годах их семья с тремя малолетними детьми была вынуждена снимать жильё и находилась в социально уязвимом положении.

В 2025 году, спустя десятки лет после декабрьских событий, 64-летний очевидец подал в суд иск о признании его жертвой политических репрессий. И суд установил, что заявитель действительно участвовал в декабрьских событиях 1986 года и подвергался политическим преследованиям, включая ограничение трудовых прав. Эти обстоятельства были подтверждены архивными справками университета и прокуратуры Алматы, а также показаниями свидетелей.

«Руководствуясь статьей 306 Гражданского процессуального кодекса и статьей 2 закона "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", суд признал истца жертвой политических репрессий, связанных с событиями 1986 года», - сообщила пресс-служба Верховного суда.