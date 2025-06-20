Документ подписан в Санкт-Петербурге
Дорожную карту по строительству АЭС утвердили Казахстан и Россия

Тамара Вааль, Астана, Власть

Агентство по атомной энергии и компании «Росатом» подписали в пятницу документы, которые определяют этапы подготовки и реализации проекта по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщили в пресс-службе казахстанского ведомства.

В ходе встречи на Петербургском экономическом форуме глава агентства Атомной энергии Алмасадам Саткалиев и глава «Росатома» Алексей Лихачев утвердили индикативную дорожную карту, предусматривающую этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации.

Дополнительно между ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» и АО «Атомстройэкспорт» подписано рамочное соглашение, определяющее ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области.

«Мы рассчитываем на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства», - цитируют в агентстве Саткалиева.

Напомним, 14 июня стало известно, что «Росатом» выбран лидером консорциума для строительства АЭС в Казахстане. Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила условия этой компании как наиболее выгодные и оптимальные.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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