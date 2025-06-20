Дорожную карту по строительству АЭС утвердили Казахстан и Россия

Документ подписан в Санкт-Петербурге
Тамара Вааль, Астана, Власть
Агентство по атомной энергии и компании «Росатом» подписали в пятницу документы, которые определяют этапы подготовки и реализации проекта по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщили в пресс-службе казахстанского ведомства.
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