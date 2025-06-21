Астану ожидает непогода

Жителей Астаны предупреждают о надвигающейся в субботу непогоде.

В столице ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 28 метров в секунду. Прогнозируются также грозы и град.

В столичном ДЧС горожан просят быть осторожнее на улице, при ухудшении погоды по возможности оставаться дома.