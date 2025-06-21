Главная Новости #погода Астану ожидает непогода В городе ожидаются грозы и сильный ветер 2025-06-21 13:03:00+06:00 372 Фото Жанары Каримовой Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Жителей Астаны предупреждают о надвигающейся в субботу непогоде. В столице ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 28 метров в секунду. Прогнозируются также грозы и град. В столичном ДЧС горожан просят быть осторожнее на улице, при ухудшении погоды по возможности оставаться дома. Власть — это независимое медиа в Казахстане. Поддержите журналистику, которой доверяют. Поддержать Власть Еще по теме: 18.06.2025 Современная архитектура Казахстана. Выбор Асель Есжановой 17.06.2025 Суд Астаны признал незаконным отказ миграционной службы сменить национальность жительницы 05.06.2025 В Астане тушат пожар в жилом комплексе 13.05.2025 В аэропорту Астаны построят третий пассажирский терминал Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики В Актобе участника декабрьских событий признали жертвой политических репрессий спустя почти 40 лет Новости Техническому университету имени Серикбаева в ВКО вернули 100% долю в технопарке «Алтай» Новости Air Astana приостанавливает рейсы из Атырау в Дубай Дорожную карту по строительству АЭС утвердили Казахстан и Россия Новости Дождливые выходные ожидаются в Казахстане Новости Для запуска проката электровелосипедов в Алматы еще утверждается финансирование Доллар торгуется на бирже по 521,9 тенге Новости В Алматы перекроют участок улицы Желтоксан Новости Турецкий холдинг планирует построить завод по переработке пластика в Алматы Просматриваемые Новости 17.06.2025 Jusan Bank завершил процедуру переименования в Alatau City Bank Новости 19.06.2025 В Казахстане введут запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо Новости 14.06.2025 Казахстан будет собственником и оператором АЭС, построенной «Росатомом» - Саткалиев Новости 14.06.2025 Китайская CNNC может возглавить консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане - Саткалиев Новости 14.06.2025 Выбор «Росатома» в качестве лидера консорциума по строительству первой АЭС не был политически мотивирован – Саткалиев Новости 18.06.2025 Концерт Земфиры в Алматы отменили