В городе ожидаются грозы и сильный ветер
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Астану ожидает непогода
Фото Жанары Каримовой

Жителей Астаны предупреждают о надвигающейся в субботу непогоде.

В столице ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 28 метров в секунду. Прогнозируются также грозы и град.

В столичном ДЧС горожан просят быть осторожнее на улице, при ухудшении погоды по возможности оставаться дома.

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