Турецкий холдинг планирует построить завод по переработке пластика в Алматы

Инвестиции составят 44 млрд тенге
Турецкий Köksan Holding планирует построить в Алматы завод по переработке пластика и производству заготовок для пластиковых бутылок и другой тары, сообщила пресс-служба акимата города по итогам встречи акима Дархана Сатыбалды с гендиректором холдинга Муратом Кёкоглу в субботу.
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