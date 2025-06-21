Турецкий холдинг планирует построить завод по переработке пластика в Алматы

Турецкий Köksan Holding планирует построить в Алматы завод по переработке пластика и производству заготовок для пластиковых бутылок и другой тары, сообщила пресс-служба акимата города по итогам встречи акима Дархана Сатыбалды с гендиректором холдинга Муратом Кёкоглу в субботу.

Завод планируется построить в Алатауском районе. Объем инвестиций составит 44 млрд тенге, будет создано 138 новых рабочих мест, сообщили в акимате.

Объем производства может составить до 80 тыс. тонн ПЭТ-преформ и 24 тыс. тонн переработанного пластика в год.

Köksan Pet Packaging Industry Co. — один из крупнейших производителей упаковки в Европе, поставщик брендов Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Danone и других, отметили в акимате города.