Прогрессивный ИПН введут в Казахстане для крестьянских и фермерских хозяйств

В понедельник в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях рассмотрел новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки и вернул их в мажилис. Депутаты внесли 166 поправок, в частности предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения для крестьянских и фермерских хозяйств, освободили от НДС операции, связанные с платежными карточками, и установили отдельные нормы по налогообложению предметов роскоши.

«По Налоговому кодексу (предусматривается – В.) введение прогрессивного налогообложения индивидуального подоходного налога по доходам крестьянских или фермерских хозяйств», - сказал сенатор Бекболат Орынбеков.

Он напомнил, что ранее правительством был инициирован вопрос по введению прогрессивного ИПН по совокупным доходам граждан свыше 8 500 МРП и по доходам индивидуального предпринимателя, работающего по общеустановленному режиму, свыше 230 000 МРП в размере 15%. В этой связи, учитывая, что крестьянские хозяйства являются такими же предпринимателями, как ИП, депутаты предложили предусмотреть обложение подоходным налогом доходов этих хозяйств свыше 230 000 МРП также по ставке 15%. Но, учитывая имеющуюся льготу в размере 70%, ставка ИПН по крестьянским хозяйствам составит 4,5%.

Кроме того, для исключения арбитража между Казахстанской фондовой биржей и биржей Международного финансового центра «Астана» депутаты предложили налоговую льготу по освобождению от ИПН дивидендов по доходам граждан, связанным с обращением ценных бумаг на KASE, а также предусмотрели льготу по освобождению от НДС операций, связанных с платежными карточками. Как пояснил Орынбеков, это необходимо, чтобы избежать удорожания стоимости транзакций при оплате картами.

«Устанавливаются отдельные нормы по налогообложению предметов роскоши. Плательщиками акциза на предметы роскоши будут только физические лица. При этом обложение таких предметов роскоши, как автомобили, суда и летательные аппараты, будет не только при их импорте, но и при их продаже внутри страны, если их стоимость свыше предельных сумм (для автомобилей – более 75 млн тенге, для судов и летательных аппаратов – более 100 млн тенге)», - также добавил сенатор.

Вместе с тем для привлечения иностранных инвесторов предложено сохранить действующую налоговую льготу для нерезидентов по доходам, связанным с оборотом с государственными ценными бумагами, предусмотреть для физлиц налоговый вычет по социальным отчислениям, удерживаемым с доходов по договорам гражданско-правового характера. Также освобождаются от НДС обороты по реализации товаров, работ, услуг на предприятиях, где численность работников, являющихся лицами с инвалидностью, составляет не менее 10 человек, и исключена норма по освобождению от обложения НДС оборотов по реализации социально значимых продовольственных товаров.

Что касается сопутствующего закона, то в него внесены изменения по оптимизации процесса предоставления инвестиционных преференций, урегулирования механизмов уплаты обязательных социальных платежей для всех физлиц в режиме самозанятых и по ограничению обращения государственных ценных бумаг на территории Международного финансового центра «Астана».

Напомним, по новому Налоговому кодексу, который должен вступить в силу с 1 января 2026 года, налог на добавленную стоимость повысится с 12% до 16%, порог по постановке на регистрационный учет НДС составит 40 млн тенге.

Документом вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. При этом от НДС освободят товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Кодексом также установлены сниженные ставки КПН для организаций социальной сферы: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – до 5 000 МРП. Ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства ставка сохранена на уровне 20%.

Также вводится прогрессивная шкала ИПН: при доходах до 8 000 МРП в год – 10%, свыше этой суммы – 15%. ИПН по доходам в виде дивидендов до 230 000 МРП – 5%, свыше – 15%.