Миннацэкономики не собирается усиливать регулирование МФЦА

Министр национальной экономики Серик Жумангарин не считает Международный финансовый центр «Астана» действующим офшором внутри страны. Его ведомство, несмотря на уход одной компании от уплаты 200 млрд тенге с помощью МФЦА, не собирается усиливать регулирование площадки, рассказал он во время брифинга по итогам пленарного заседания.

«МФЦА абсолютно не офшор внутри страны. МФЦА — это достижение Казахстана, большой центр притяжения инвестиций. Но наша задача без суеты, лишнего шума и лозунгов собраться с регуляторами и МФЦА и не допустить повторения случаев [ухода от налогов с помощью финцентра]», — ответил Жумангарин на вопрос о том, можно ли считать МФЦА действующим офшором после своего заявления об уходе одной из компаний от выплаты 200 млрд налогов через МФЦА.

При этом министр отказался называть имя компании, уклонившейся от налогов. Он также добавил, что его ведомство не оценивало то, какого объема налогов мог недосчитаться Казахстан из-за МФЦА.

По словам Жумангарина, случаи ухода от налогов через МФЦА — единичные. Миннацэокономики уже пытается минимизировать их число через новую версию Налогового кодекса и снижение порогов постановки на учет по НДС. Отдельные офшорные инструменты — дробление бизнеса и оптимизация налогов — ранее существовали в Казахстане благодаря прежней версии налогового законодательства.

«Мы не собираемся регулировать МФЦА. Существующее регулирование уже достаточное: все НПА приняты по международным стандартам. Но наша задача не допустить офшоризации. <...> Терпеть, чтобы какие-то островки еще [позволяли] уходить [от налогов] мы, естественно, не будем. Мы все это приведем в порядок. Но еще раз хочу сказать, что каких-то больших угроз сейчас нет», — заявил министр.

Жумангарин также подчеркнул, что озвученные председателем сената Мауленом Ашимбаевым изменения в законодательство о МФЦА касаются лишь ограничений на регистрацию в финцентре тех компаний, которые уже зарегистрированы в специальных экономических зонах. Все остальное не рассматривается, поскольку может снизить доверие со стороны инвесторов.