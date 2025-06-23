Токаев поручил принять новый закон о профилактике правонарушений до конца года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять новый закон «О профилактике правонарушений», который сейчас рассматривается в парламенте, до конца года, а полиции – сделать упор в профилактической работе на неблагополучные семьи.

Токаев уверен, что «для построения справедливого и безопасного Казахстана» необходимо утвердить верховенство закона и порядка как твердую основу обеспечения интересов, прав и свобод всех граждан.

«Масштабная и важная задача – последовательное повышение уровня правовой культуры в обществе и совершенствование деятельности правоохранительной системы. Следует всемерно продвигать принцип "Закон и Порядок"», - сказал президент.

Токаев считает, что «нужно создать такую гражданскую и культурную среду, в которой закон воспринимается как инструмент защиты прав и свобод, а не репрессий и подавления».

«Важно чтобы порядок стал по-настоящему всеобщей ценностью, а законопослушание – подлинным образом жизни для каждого. <...> Надо, чтобы граждане соблюдали законы и этические нормы не из принуждения, а исходя из своего внутреннего убеждения», - сказал глава государства.

Он уверен, что только утвердив принцип «Закон и Порядок» в качестве базовой ценности, можно искоренить семейно-бытовое насилие, вандализм, наркоторговлю, лудоманию. А потому, подчеркнул Токаев, нужно прививать подрастающему поколению стремление к дисциплине и порядку. И это общая задача как родителей, так и системы образования. В этой связи он поручил правительству пересмотреть воспитательную работу в учебных заведениях, усилив акцент на формировании уважительного отношения к закону.

«Следует еще со школьной скамьи закладывать в детях высокие качества "Адал азамат"», - заявил Токаев.

Кроме того, он объявил о начале недели «Закона и Порядка», чтобы «сосредоточиться на укреплении правовой культуры и повышении авторитета правоохранительной службы». Однако «это не разовая акция, ее нужно рассматривать как системную меру, важную инициативу по повышению правовой грамотности граждан», считает президент.

Также он поручил усилить работу по профилактике правонарушений и «как можно раньше» принять новый профильный закон.

«Новый закон позволит систематизировать государственную политику в этой сфере, расширить круг лиц, подлежащих профилактическому воздействию. Такой закон нужен, его следует принять как можно раньше. Прошу депутатов парламента завершить работу над законопроектом до конца года», - сказал Токаев.

Вместе с тем он поручил скорректировать и систему оценки эффективности правоохранительных органов – она должна учитывать результаты работы по предупреждению правонарушений.

«Большинство преступлений совершается лицами из неблагополучных семей. Именно на них необходимо направить основной фокус профилактической деятельности. Ключевая роль здесь отводится органам социальной защиты и местным властям», - сказал Токаев и добавил, что «нуждается в перезагрузке система прогнозирования преступных угроз и противодействия им», а для этого надо в полной мере реализовать потенциал Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

«Данное ведомство не должно быть просто архивом отчетов, оно должно стать мозговым центром, занимающимся ранним выявлением и предупреждением рисков в сфере общественной безопасности», - заявил глава государства.

Здесь он считает полезным задействовать возможности искусственного интеллекта и «больших данных», внедрять цифровые технологии и другие передовые решения в сферу обеспечения общественной безопасности. В этой связи он поручил максимально оцифровать рабочие процессы и внедрить в регионах круглосуточный видеомониторинг ситуации с использованием искусственного интеллекта.

«Кроме того, необходимо запустить национальную платформу «Безопасный город», которая объединит действующие системы видеонаблюдения с инструментами для распознания лиц, транспорта и анализа поведения граждан. Подобные технологические новации способны предотвратить противоправные действия, укрепить общественный порядок», - также сказал Токаев.