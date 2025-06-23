Иран нанес ракетный удар по базам США в Катаре

В Дохе слышны звуки взрывов
Иран выпустил шесть ракет по крупнейшей базе США на Ближнем Востоке, расположенной неподалеку от столицы Катара Дохи, сообщает американское издание Axios и катарский телеканал «Аль-Джазира».
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