Иран нанес ракетный удар по базам США в Катаре

Иран выпустил шесть ракет по крупнейшей базе США на Ближнем Востоке, расположенной неподалеку от столицы Катара Дохи, сообщает американское издание Axios и катарский телеканал «Аль-Джазира».

В Дохе слышны взрывы, в небе над городом видны вспышки.

Незадолго до этого Катар объявил о закрытии воздушного пространства над страной. Еще ранее в понедельник США, Великобритания и ряд других стран призвали своих граждан воздержаться от поездок и сохранять осторожность в Катаре и ОАЭ.

Ракетные удары Ирана стали ответом на американскую бомбардировку его ядерных объектов в ночь на воскресенье.