МИД рекомендует казахстанцам пересмотреть все запланированные поездки на Ближний Восток

Министерство иностранных дел Казахстана «в связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке» настоятельно рекомендует казахстанцам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны этого региона.

«В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами», - сообщили в МИД.

В министерстве напомнили, что в ряде стран Ближнего Востока были введены ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов.

В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ, сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей; избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам; внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана; регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда; поддерживать прямую связь с посольствами Казахстана.

«Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь», - заверили в министерстве.

Ранее Авиационная администрация Казахстана сообщила, что казахстанским авиакомпаниям запрещены полеты над Ираном, Израилем, Ираком, Иорданией, Сирией и Ливаном. Авиакомпании совершают перелет в обход.

Накануне в министерстве иностранных дел сообщили, что на прошлой неделе 230 граждан Казахстана эвакуировано из Ирана и 66 – из Израиля, в этих странах остаются еще 220 казахстанцев.