Предварительная регистрация для въезда в Россию является добровольной – посольство

Новая процедура предварительной регистрации иностранных граждан, въезжающих в Россию без визы, с использованием мобильного приложения RuID вводится в тестовом режиме с 30 июня и будет действовать в течение года. Российское посольство в Казахстане сообщило, что регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации является добровольной и не повлияет на возможность пересечения границы.

Согласно разъяснению посольства Российской Федерации в Казахстане, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года на всех пунктах пропуска через границу РФ будет проходить эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства. Одним из элементов эксперимента станет возможность подачи предварительного электронного заявления о въезде через мобильное приложение RuID.

Однако это не является обязательным – речь идет о добровольной регистрации, которая не влияет на сам факт допуска на территорию России. Посольство подчеркивает, что нововведение не меняет установленный безвизовый режим между Казахстаном и Россией.

Приложение RuID, аналог портала госуслуг, предназначено для иностранцев. Заявление о въезде можно подать заранее – от 90 до 3 дней до поездки, а в экстренных случаях (например болезнь или смерть родственника) – не позднее чем за 4 часа до прибытия, при наличии подтверждающих документов.

После пересечения границы в течение 10 дней необходимо завершить биометрическую регистрацию в единой биометрической системе, посетив отделение банка. Также рекомендуется подтвердить учетную запись в МФЦ, что даст полный доступ к цифровым услугам.

Ранее МВД России сообщило, что с 30 июня стартует второй этап эксперимента, который предусматривает апробацию новых цифровых механизмов учета въезжающих, в том числе с возможностью формирования цифрового профиля иностранца через RuID. Через приложение будут доступны сведения о фактах пересечения границы.