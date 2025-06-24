Более тысячи казахстанцев не могут вернуться домой из Дубая и Дохи из-за приостановки рейсов – КГА

В комитете гражданской авиации Минтранспорта сообщили, что приостановка рейсов казахстанских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке затронула свыше 1,7 тыс. пассажиров.

«Казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха. Общее количество затронутых пассажиров составило: 1051 человек на прилет и 683 человек на вылет. Это 1 734 пассажира, оказавшихся под

влиянием отмен рейсов», - сообщили в КГА.

В комитете подчеркнули, что отмена рейсов в направлении стран Персидского залива является вынужденной мерой ради безопасности пассажиров и экипажей.



«Всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание. Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов», - также сообщили в ведомстве.

Министерство транспорта совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию. Возобновить рейсы планируется в ближайшее время, но, в случае необходимости, будут оперативно приниматься решения о корректировке расписания полетов.

По состоянию на 24 июня полностью закрыто воздушное пространство Израиля и Ирана, включая районы над Персидским и Оманским заливами; введено временно ограничение в воздушном пространстве Ирака, Иордании, Ливана в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак; также действуют ограничения и приостановлены полеты над Кувейтом, Бахрейном и ОАЭ.