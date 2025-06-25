Разведка США не подтвердила уничтожение ядерного потенциала Ирана

Предварительные выводы американской разведки свидетельствуют о том, что авиаудары США не уничтожили ядерный потенциал Ирана, пишет Reuters .

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных об уничтожении ядерной программы Ирана. Но это утверждение, по-видимому, противоречит первоначальной оценке одного из разведывательных агентств его администрации, сообщают источники издания.

Один из источников сообщил, что запасы обогащенного урана в Иране не были уничтожены, а ядерная программа страны, большая часть которой зарыта глубоко под землей, могла быть отброшена всего на месяц или два.

Согласно отчету, подготовленному разведывательным управлением министерства обороны США, удары перекрыли входы в два объекта, но не привели к обрушению подземных зданий, сообщил другой источник.

Газета Washington Post со ссылкой на свой источник, знакомый с докладом, сообщает, что некоторые центрифуги остались целыми после атак.

Однако Белый дом заявил, что оценка разведки была «полностью неверной».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что нападение на Иран устранило угрозу ядерного уничтожения, и он полон решимости помешать любым попыткам Тегерана возродить свою оружейную программу: «Мы устранили две непосредственные экзистенциальные угрозы для нас: угрозу ядерного уничтожения и угрозу уничтожения 20 000 баллистических ракет».

Израиль начал внезапную воздушную войну 13 июня, атаковав иранские ядерные объекты и убив высших военных командиров. Иран, отрицающий попытки создания ядерного оружия, ответил ракетными ударами по израильским военным объектам и городам.

Трамп выступил посредником в соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном. Однако Израилю и Ирану потребовалось несколько часов, чтобы признать, что они приняли прекращение огня, и обвинили друг друга в его нарушении.

Накануне вечером Израильские военные сняли ограничения на деятельность по всей стране, аэропорт Бен-Гурион, главный аэропорт страны около Тель-Авива, снова открылся. Воздушное пространство Ирана также будет открыто.