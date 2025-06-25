Также страна планирует закупить истребители, способные применять тактическое ядерное оружие
Великобритания намерена готовиться к войне на своей территории
ФОТО AFP

В новой Стратегии национальной безопасности британского правительства говорится, что Великобритания должна активно готовиться к возможности войны на своей территории, сообщает Русская служба ВВС.

Авторы документа объясняют это тем, что на фоне войн на Ближнем Востоке и в Украине в мире стремительно растет нестабильность. Также в документе указывается, что со стороны России и Ирана звучит ядерная риторика.

«Некоторые противники закладывают основы будущего конфликта, готовясь действовать быстро, чтобы нарушить наши энергетические и логистические цепочки с целью парализовать наши возможности в противостоянии их агрессии. Впервые за много лет нам придется активно готовиться к возможности того, что территория Великобритании окажется под прямой угрозой, потенциально – в рамках военного сценария», - говорится в докладе.

Авторы стратегии рекомендуют провести с населением работу по тренировке устойчивости в условиях потенциальной военной агрессии, а также «попросить частный сектор взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы защитить людей от вредоносного и незаконного контента в интернете».

Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что к 2035 году страна увеличит расходы на оборону до 5% ВВП, в соответствии с рекомендациями НАТО.

Между тем агентство Reuters сообщает, что британское правительство заявило о планах закупить дюжину истребителей F-35A, способных применять тактическое ядерное оружие. Это станет крупнейшим расширением ядерного сдерживания за последнее поколение и позволит британским ВВС впервые после окончания холодной войны нести ядерное оружие.

«В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность», - заявил Стармер.

По данным правительства, покупка самолетов позволит предоставить НАТО так называемые самолеты двойного назначения для перевозки ядерного оружия в случае конфликта.

В настоящее время ядерный потенциал сдерживания Великобритании основан исключительно на системе подводных лодок «Трайдент». В последний раз Великобритания обладала независимым ядерным потенциалом воздушного базирования в 1998 году, когда была сброшена свободно падающая бомба. По данным британского парламента, она была выведена из эксплуатации. В 2008 году США вывели из Великобритании последнюю партию ядерного оружия, что стало на тот момент признаком того, что угроза конфликта после окончания холодной войны отступает.

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