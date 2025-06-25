Акиматы трех регионов по-прежнему не ведут работу по строительству полигонов ТБО – Минэкологии

В 2023 году в Казахстане правительство приняло комплексный план по строительству в стране 100 полигонов твердых бытовых отходов. Однако на сегодняшний день построено только семь, констатировал на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Нурлан Нысанбаев.

По его словам, в стране насчитывается 2 973 полигона ТБО, из них 608 имеют соответствующие проектные и разрешительные документы, или только 20,4% от общего их количества.

«Большинство полигонов заполнены, требуется их рекультивация. Так, полигоны в областных центрах Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, города Шымкент заполнены более чем на 90%, в г. Астана на 98%, а г. Жезказган вовсе переполнен», - перечислил оню.

Нысанбаев напомнил, что еще в 2023 году правительством был утвержден комплексный план мероприятий по строительству 100 новых, расширению мощностей восьми действующих и рекультивации пяти полигонов ТБО. Однако на сегодня построены и введены в эксплуатацию только семь.

«Разработана документация по 23 полигонам, ведется разработка документации по 18 полигонам. По остальным 52 полигонам акиматами работа не ведется, так, по области Абай – по 22 полигонам, по Акмолинской области – по четырем полигонам, по Северо-Казахстанской области по восьми полигонам истекли сроки действия документации, а корректировка не запланирована», - сообщил министр.

По его словам, строительство новых полигонов не ведется из-за отсутствия финансирования. В этой связи министерством проработан вопрос финансирования строительства полигонов ТБО за счет средств утильсбора, что, по словам министра, позволит профинансировать 43 полигона стоимостью 53 млрд тенге в 11 регионах.

Отметим, что еще в марте этого года на заседании правительства Нысанбаев озвучивал те же данные: в регионах построили и ввели в эксплуатацию семь полигонов, подготовлена проектно-сметная документация по 23 полигонам, по 18-ти ведутся работы по подготовке ПСД, по 52 полигонам нужно выделить финансирование. Премьер-министр Олжас Бектенов тогда поручил министерству экологии «организовать работу акиматов».

По данным министерства экологии и природных ресурсов, в Казахстане ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил всего 25,8%.

Вместе с тем Нысанбаев сообщил, что на сегодня одобрено 62 проекта, которые позволят увеличить мощность переработки на 1,1 млн тонн в год.

«Из них 13 уже профинансированы на сумму 52,7 млрд тенге. Еще 21 проект на сумму 74,5 млрд тенге находится на финальной стадии экспертизы в Фонде развития промышленности», - уточнил он.

Министр добавил, что профинансированные проекты уже перешли в стадию реализации, а по некоторым уже ведется монтаж оборудования.