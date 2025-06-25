Ранее их приговорили к срокам от 1,5 до 23 лет лишения свободы
Семеро осужденных по делу об убийстве Шерзата Полата подали на апелляцию
Фото Верховного суда

Семеро из девятерых осужденных по делу об убийстве Шерзата Полата подали апелляционные жалобы, сообщил адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, от апелляционной жалобы воздержались осужденные Шынгыс Белгожаев (он получил 7 лет лишения свободы по статье о «хулиганстве с использованием оружия») и Думан Искаков (приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за недонесение о преступлении).

В комментарии «Власти» Шекеев пояснил, что приговор еще не вступил в законную силу, а 21 июня был готов полный текст окончательного судебного акта. Таким образом, с этого момента у адвокатов было 15 дней на подачу апелляционной жалобы. Для осужденных срок подачи апелляции исчисляется с момента вручения им копии приговора.

«5 июня во время зачитывания приговора была оглашена исключительно резолютивная часть. Полный текст приговора, содержащий мотивировочную часть с изложением оснований, был изготовлен 21 июня. Все выводы суда и обоснования изложены в полном тексте», - рассказал адвокат.

Также, по словам адвоката, две девушки, которые в суде выступали как свидетельницы, обжаловали частное постановление суда.

Шерзата Полата убили в ночь на 4 октября 2024 года возле семейного продуктового магазина «Камажай» на фоне конфликта из-за оплаты банки пива. После этого в семье подростка случилось еще несколько трагедий: их дом был сожжен, а дядя Полата, Нурканат Гайыпбаев, ушел из жизни. Самой семье угрожали, а вся страна обсуждала то, что преступники, возможно, были частью предполагаемой группировки «Хуторские».

Главное судебное разбирательство по делу началось 17 апреля и 5 июня был озвучен приговор. Подсудимых приговорили к реальным срокам от 1,5 до 23 лет, а также была частично удовлетворена компенсация потерпевшим.

Дела по факту поджога дома семьи Шерзата Полата в Талгаре и смерти его дяди все еще расследуются.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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