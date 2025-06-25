Семеро осужденных по делу об убийстве Шерзата Полата подали на апелляцию

Семеро из девятерых осужденных по делу об убийстве Шерзата Полата подали апелляционные жалобы, сообщил адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев в своем Instagram-аккаунте .

По его словам, от апелляционной жалобы воздержались осужденные Шынгыс Белгожаев (он получил 7 лет лишения свободы по статье о «хулиганстве с использованием оружия») и Думан Искаков (приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за недонесение о преступлении).

В комментарии «Власти» Шекеев пояснил, что приговор еще не вступил в законную силу, а 21 июня был готов полный текст окончательного судебного акта. Таким образом, с этого момента у адвокатов было 15 дней на подачу апелляционной жалобы. Для осужденных срок подачи апелляции исчисляется с момента вручения им копии приговора.

«5 июня во время зачитывания приговора была оглашена исключительно резолютивная часть. Полный текст приговора, содержащий мотивировочную часть с изложением оснований, был изготовлен 21 июня. Все выводы суда и обоснования изложены в полном тексте», - рассказал адвокат.

Также, по словам адвоката, две девушки, которые в суде выступали как свидетельницы, обжаловали частное постановление суда.

Шерзата Полата убили в ночь на 4 октября 2024 года возле семейного продуктового магазина «Камажай» на фоне конфликта из-за оплаты банки пива. После этого в семье подростка случилось еще несколько трагедий: их дом был сожжен, а дядя Полата, Нурканат Гайыпбаев, ушел из жизни. Самой семье угрожали, а вся страна обсуждала то, что преступники, возможно, были частью предполагаемой группировки «Хуторские».

Главное судебное разбирательство по делу началось 17 апреля и 5 июня был озвучен приговор. Подсудимых приговорили к реальным срокам от 1,5 до 23 лет, а также была частично удовлетворена компенсация потерпевшим.

Дела по факту поджога дома семьи Шерзата Полата в Талгаре и смерти его дяди все еще расследуются.