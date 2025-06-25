Он примет участие в молодежном военно-патриотическом сборе
Токаев прибыл в Актюбинскую область
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область.

Как сообщила его пресс-служба, президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе «Айбын».

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