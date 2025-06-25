Главная Новости #президент Токаев прибыл в Актюбинскую область Он примет участие в молодежном военно-патриотическом сборе Ирина Адамович 2025-06-25 13:04:00+06:00 284 Фото пресс-службы президента Казахстана Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область. Как сообщила его пресс-служба, президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе «Айбын». Власть — это независимое медиа в Казахстане. Поддержите журналистику, которой доверяют. Поддержать Власть Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Парламент принял новый Налоговый кодекс Новости В ущелье Горельник в Алматы появится новый пешеходный мост Новости США отказали в визах почти половине запросивших их казахстанцев Власти Алматы не рассматривают применение «вафельной» разметки для регулирования перекрестков Новости Поток туристов из Китая в Алматы вырос почти на 40% – акимат Новости Оператор электронной торговли будет оформлять декларации на посылки казахстанцев – Жумангарин На Сайране в Алматы установят дополнительные видеокамеры и урны Новости SCAT и Air Astana выполнят несколько рейсов из Дубая и Дохи для вывоза казахстанцев Новости Социально значимые продовольственные товары будут облагаться НДС Просматриваемые Новости 19.06.2025 В Казахстане введут запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо Новости 21.06.2025 Астану ожидает непогода Новости 23.06.2025 Регулирование деятельности КСК и ОСИ закрепил парламент Новости 18.06.2025 Концерт Земфиры в Алматы отменили Новости 22.06.2025 США нанесли удары по ядерным объектам в Иране Новости 21.06.2025 Первый наукоград в Казахстане может разместиться под Алматы