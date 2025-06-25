На Сайране в Алматы установят дополнительные видеокамеры и урны

Заместитель акима Алматы Олжас Смагулов провел выездное совещание на территории реконструируемого озера Сайран. Он проверил ход реализации работ по озеленению, благоустройству, инженерной и санитарной инфраструктуре, зафиксировав на месте ряд проблемных вопросов, требующих решения, сообщила пресс-служба акимата.

По информации акимата, в ближайшие дни завершатся работы по установке поливной системы, после чего подрядчик приступит к посеву газона, высадке многолетних кустарников, цветов и декоративного разнотравья. Одновременно с этим будет реализован комплекс благоустроительных мероприятий: установят четыре пандуса и лифты на входных участках, завершат укладку брусчатки, продолжат укрепление склонов, обустройство ливневой системы, монтаж подсветки деревьев и установку уличных торшеров.

«Кроме того, планируется установка дополнительных 130 урн, расширение числа работников по зачистке территории, а также применение штрафных санкций к нарушителям санитарного порядка. Дополнительно будут установлены 210 камер видеонаблюдения с возможной интеграцией с системами ДЧС для оперативной фиксации происшествий на воде (на сегодня функционируют 47 камер)», - сообщили в акимаье.

Также подрядчику поручено в оперативном порядке устранить выявленные дефекты на скейт-парке, обеспечить врезку в городские сети водоснабжения и канализации, устранить проблему отсутствия подключения на участках, где размещены пять туалетов, и привести их в рабочее состояние. В зонах массового скопления людей поручено рассмотреть возможность установки дополнительных туалетов.

На совещании также обсудили усиление полицейского патрулирования, особенно в ночное время. Поручено пресекать факты стихийной торговли и усилить контроль за сбором и вывозом мусора.

Олжас Смагулов отметил, что реконструкция Сайрана должна быть завершена в соответствии с современными стандартами комфорта, безопасности и устойчивости, а горожане должны получить ухоженное, доступное и функциональное пространство для отдыха.