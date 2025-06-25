Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Токаев на этой неделе посетит Минск
фото пресс-службы президента Казахстана

26-27 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Минск.

Как сообщила пего пресс-служба, президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

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