Главная Новости #президент Токаев на этой неделе посетит Минск Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Ирина Адамович 2025-06-25 18:01:00+06:00 270 фото пресс-службы президента Казахстана Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться 26-27 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Минск. Как сообщила пего пресс-служба, президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. Власть — это независимое медиа в Казахстане. Поддержите журналистику, которой доверяют. Поддержать Власть Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Власти Алматы не рассматривают применение «вафельной» разметки для регулирования перекрестков Новости Поток туристов из Китая в Алматы вырос почти на 40% – акимат Новости Токаев прибыл в Актюбинскую область Оператор электронной торговли будет оформлять декларации на посылки казахстанцев – Жумангарин Новости На Сайране в Алматы установят дополнительные видеокамеры и урны Новости SCAT и Air Astana выполнят несколько рейсов из Дубая и Дохи для вывоза казахстанцев Социально значимые продовольственные товары будут облагаться НДС Новости Дожди прогнозируются в Казахстане в ближайшие дни Новости Доллар торгуется на бирже по 518,56 тенге Просматриваемые Новости 19.06.2025 В Казахстане введут запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо Новости 21.06.2025 Астану ожидает непогода Новости 23.06.2025 Регулирование деятельности КСК и ОСИ закрепил парламент Новости 18.06.2025 Концерт Земфиры в Алматы отменили Новости 22.06.2025 США нанесли удары по ядерным объектам в Иране Новости 21.06.2025 Первый наукоград в Казахстане может разместиться под Алматы