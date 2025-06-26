США отказались финансировать дальше глобальный альянс по вакцинам

США больше не будут финансировать GAVI – глобальный альянс, помогающий закупать вакцины для беднейших детей мира, сообщает Reuters . Как заявил министр здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Ф. Кеннеди-младший, альянс игнорирует безопасность вакцин и не предоставляет никаких доказательств их эффективности.

Министр также обвинил GAVI в даче сомнительных рекомендаций относительно вакцин от COVID-19 и выразил обеспокоенность по поводу вакцины АКДС (дифтерийно-столбнячная и цельноклеточная коклюшная).

«Сегодня я призываю GAVI восстановить доверие общественности и оправдать 8 миллиардов долларов, которые Америка выделила на финансирование с 2001 года. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты не будут вносить больший вклад», - заявил Кеннеди и призвал альянс рассмотреть все доступные научные данные.

GAVI в свою очередь заявляет, что действует в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и полностью уверен в вакцине АКДС, которая способствовала сокращению детской смертности вдвое в странах, которые она поддерживает с 2000 года.

Администрация Трампа ранее заявляла, что планирует сократить финансирование альянса, составляющее около $300 млн в год, в рамках более масштабного сокращения международной помощи.

GAVI намерен собрать $9 млрд на свою работу с 2026 по 2030 год. Другие доноры, включая Германию, Норвегию и Фонд Гейтса, уже пообещали выделить деньги на будущую работу альянса. Крупнейшим донором стала Великобритания, пообещавшая выделить $1,7 млрд, за ней следует Фонд Гейтса - $1,6 млрд. Альянс направит эти деньги на вакцинацию еще 500 млн детей и спасение около 8 млн жизней от смертельных заболеваний, таких как корь и дифтерия.