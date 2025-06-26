Сенат одобрил ратификацию договора с Кыргызстаном об углублении сотрудничества

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой». Документ предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической и других сферах.

«Закон направлен на ратификацию подписанного 19 апреля 2024 году в Астане договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, предусматривающий совершенствование механизма встреч на высшем и высоком уровнях, усиление координации в сфере политики и безопасности, проведение регулярного обмена мнениями и согласование позиций по вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес», - сказал сенатор Дархан Кыдырали.

По его словам, договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны подтверждают обязательство развивать союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ. Кроме того, они расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.