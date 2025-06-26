Кредит Казахстан возьмет у Международного банка реконструкции и развития
Сенат одобрил заем в 46,7 млрд тенге на обеспечение сел качественным интернетом

Тамара Вааль, Астана, Власть

Для обеспечения сел качественным интернетом Казахстан возьмет кредит у Международного банка реконструкции и развития. Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.

«Целью соглашения является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение равного доступа к высокоскоростному интернету для сельского населения, что создаст основу для инклюзивного экономического роста», - сказала сенатор Бибигуль Аккожина.

Ранее в мажилисе сообщали, что сумма займа определена в размере 13 083 100 000 японских иен (около 46,7 млрд тенге) со сроком погашения 12 лет, включая льготный период до 15 апреля 2028 года. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев уточнял, что проект охватит 1 123 села, где проживает порядка 2,3 млн граждан, или более 500 тыс. домохозяйств, и будет реализован за три года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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