Сенат одобрил заем в 46,7 млрд тенге на обеспечение сел качественным интернетом

Кредит Казахстан возьмет у Международного банка реконструкции и развития
Тамара Вааль, Астана, Власть
Для обеспечения сел качественным интернетом Казахстан возьмет кредит у Международного банка реконструкции и развития. Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.
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