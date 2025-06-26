Сенат закрепил законодательно направление повестки в армию через SMS

Депутаты сената в четверг одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов». Документом закрепляется направление повестки в армию через SMS, а также предусматривается обязанность учителей начальной военной подготовки иметь опыт воинской службы.

По словам сенатора Андрея Лукина, новыми поправками вводятся механизмы для создания целостной системы допризывной подготовки молодежи, в том числе за счет проведения подготовки в рамках дополнительного образования и открытия специализированных военных школ во всех регионах. В частности, лицам, прошедшим допризывную подготовку, предоставляется преимущественное право поступления в военные учебные заведения, а также возможность сразу же заключать контракт о прохождении воинской службы.

В то же время усиливаются требования к преподавателям начальной военной подготовки в части наличия опыта воинской службы. Кроме того, их обяжут проходить курсы повышения квалификации на базе военных учебных заведений или военных кафедрах при вузах.

«Детализируется порядок оповещения граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, а также законодательно закрепляется направление повестки посредством текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи и (или) в кабинет пользователя на веб-портале электронного правительства», - сказал Лукин.

Еще ряд поправок направлены на увеличение количества поступающих на воинскую службу по контракту и повышение статуса военнослужащих. Например, гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, предоставляется возможность поступать в организации высшего или послевузовского образования без учета результатов ЕНТ и экзаменов в течение двух лет со дня увольнения и в организации образования, реализующие программы технического и профессионального, после среднего образования, в пределах квот, установленных законодательством страны. Более того, граждане, прошедшие воинскую службу по призыву, а также заключившие контракт, будут освобождаться от обязанности по отработке за обучение без возмещения понесенных за счет бюджетных средств расходов.