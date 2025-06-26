Минтранспорта подписало с немецкой компанией соглашение о строительстве аэропорта близ «Хоргоса»

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с членом совета директоров и соучредителем Skyhansa доктором Кристин Грётцбах и обсудил с ним реализацию проекта по строительству грузопассажирского аэропорта вблизи Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», сообщила пресс-служба главы правительства.

Проект международного грузопассажирского аэропорта в СЭЗ «Хоргос-Восточные Ворота» предполагает трехэтапную программу строительства авиационной инфраструктуры. В рамках первого этапа до 2027 года планируется строительство пассажирского терминала с пропускной способностью до 50 человек в час (в перспективе до 500 человек в час к 2032 году), современного топливного хранилища нового вида авиатоплива JET A-1 объемом до 200 тыс. тонн в год (до 550 тыс. тонн к 2032 году) и грузового терминала с автостоянкой и железнодорожным тупиком мощностью 50 тыс. тонн в год (до 250 тыс. тонн в год к 2032 году).

«В рамках второго и третьего этапов до 2032 года будет также создана туристическая и развлекательная инфраструктура. Общий объем инвестиций составит порядка 250 млрд тенге», - сообщили в правительстве.

Также проектом предусмотрено создание мультимодальной схемы грузоперевозок Air – Rail – Auto – Air и создание новых точек экономического роста на стыке транспортных и логистических маршрутов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Реализация проекта по строительству современного аэропорта в области Жетісу придаст серьезный импульс развитию инфраструктуры и укрепит роль Казахстана как транзитного хаба между Китаем, Центральной Азией и Европой», - цитирует Бектенова пресс-служба.

Член совета директоров и соучредитель Skyhansa доктор Кристин Грётцбах отметила, что создается не просто аэропорт, а многофункциональный региональный хаб с развитой инфраструктурой международного уровня: грузовым и пассажирским терминалами, топливозаправочным комплексом, авиационно-техническим центром обслуживания воздушных судов, бизнес-центром, отелями для мультимодальных логистических возможностей. А его расположение вблизи границы с Китаем открывает «исключительные условия для развития международной торговли».

По итогам встречи министерство транспорта и Skyhansa подписали соглашения об инвестициях. Инвестор обязуется обеспечить строительство необходимой авиационной инфраструктуры, использование преимущественно отечественных материалов и услуг, а также участие в реализации проекта не менее 90% сотрудников из числа граждан Казахстана. Казахстанская сторона в свою очередь должна подвести инженерную и транспортную инфраструктуру и предоставить преференции участника специальной экономической зоны.