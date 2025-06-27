На завершение строительства отводного канала в Костанайской области правительство выделило 1 млрд тенге

Из резерва правительства выделен 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве напомнили, что в результате весеннего паводка 2024 года в Карасуском районе произошло слияние пяти озер: Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора. Это привело к затоплению 621 кв. км. Подтопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяженностью 38 км, или 15,5% от всей протяженности ЛЭП района.

«В случае обрушения опор без электроснабжения могут остаться 2 426 абонентов (около 10 тыс. жителей) и 114 сельскохозяйственных формирований», - отметили в правительстве.

Кроме того, в этой зоне оказались дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.

Акиматм Костанайской области разработал проект по строительству в Карасуском районе отводного канала протяженностью 14,2 км и общей стоимостью 1,9 млрд тенге. Часть денег была выделена из областного бюджета, а деньги из резерва правительства позволят завершить работы в срок.