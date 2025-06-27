Принять поправки в законодательство по определению национальности просит парламент глава Конституционного суда

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова считает, что в рамках законодательной инициативы депутатам парламента необходимо принять поправки по определению национальности ребенка, усовершенствовать институт усыновления и исполнения алиментных обязательств, а также по страхованию и защите пенсионных накоплений.

«На данный момент в несколько законопроектов, инициированных депутатами, уже включен пакет законодательных предложений, связанных с правовыми позициями и выводами Конституционного суда. Также предлагаем в рамках законодательной повестки рассмотреть вопрос внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о браке (супружестве) и семье и другие, связанные с ними законодательные акты ,с учетом правовых позиций, касающихся порядка замены в судебном процессе присяжных заседателей, определения и указания национальности ребенка, совершенствования института усыновления и исполнения алиментных обязательств», - сказала Азимова в пятницу в ходе совместного заседания палат парламента.

Кроме того, она считает необходимым внести поправки в Гражданский кодекс по устранению правовой неопределенности в регулировании игорного бизнеса, вопросов наследования и страхования, в Социальный кодекс – поправки, касающиеся учета в трудовом стаже времени непосредственного ухода неработающего родителя за малолетним ребенком для назначения пенсионных выплат по возрасту и пересмотреть подходы в вопросах социальной защиты определенной категории лиц с учетом современных реалий.

Также, по мнению главы Конституционного суда, необходимо устранить правовые коллизии между нормами гражданского и социального законодательства в части положений, касающихся страхования и защиты пенсионных накоплений, рассмотреть вопрос о правовых последствиях погашенной или снятой судимости в отношении допуска к государственной службе и соблюдения прав человека в уголовно-исполнительной системе.

В целом, отметила Азимова, с момента создания в Конституционный суд поступило более 10,5 тыс. обращений граждан и почти треть из них – за последние полтора года. Большинство касается норм уголовного, административного, гражданского, земельного, налогового и социального законодательства. Также за это время суд принял около 400 постановлений, из них 72 итоговых решения по результатам проверки норм законов и других нормативных правовых актов касаются вопросов правотворчества, 33 нормативных постановления уже реализованы, 14 – в процессе исполнения.