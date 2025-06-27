Минимум $14 млрд стоят подобные казахстанской проекты АЭС – Саткалиев

Проекты атомной электростанции, подобные той, которую будут строить в Казахстане, стоят минимум $14 млрд, заявил в пятницу журналистам в кулуарах совместного заседания палат парламента глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Но окончательная стоимость станет известна только после разработки технико-экономического обоснования.

«Стоимость (АЭС – В.) будет определяться на основе ТЭО. То есть у нас сейчас есть индикативные параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах. Сейчас мы их объявить не можем, потому что они защищены соглашением о конфиденциальности участниками процесса. Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит где-то порядка $14 млрд минимум», - сказал Саткалиев.

Он напомнил, что Казахстан выбрал российский «Росатом» в качестве лидера международного консорциума в том числе из-за предложения «по срокам строительства». Вторую же АЭС планируется отдать Китаю, но говорить о сумме строительства можно будет только после того, как будут проведены переговоры с китайскими партнерами.

«Сейчас мы ведем переговоры со всеми участниками конкурсного процесса – с корейскими компаниями, с компанией из Франции. То есть все они, в принципе, предварительно выразили заинтересованность в участии в процессе», - добавил Саткалиев.

При этом, подчеркнул он, окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения, которое ожидается до конца года.