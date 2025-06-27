Парламент утвердил отчет правительства по исполнению республиканского бюджета за 2024 год

В пятницу в ходе совместного заседания палат парламента депутаты мажилиса и сената большинством голосов утвердили отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.

Согласно отчету правительства, ВВП Казахстана в 2024 году вырос на 4,8% в основном обеспечен за счет ненефтяного сектора, инфляция снизилась с 9,8% до 8,6%. Дефицит бюджета составил 3,6 трлн тенге, или 2,7% к ВВП, государственный долг достиг 31,8 трлн тенге, или 23,7% к ВВП. По данным министра финансов Мади Бакиева, активы Нацфонда выросли на 16% и составили $66,2 млрд.

Что касается доходов республиканского бюджета, то годовой план исполнен на 97,2%, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге.

«Основными причинами неисполнения плана являются снижение импорта из третьих стран на $2 млрд, перенос запуска проекта будущего расширения на тенгизском месторождении, увеличение возврата НДС в три раза в сравнении с 2023 годом, возвращено 1 216 млрд тенге и другие», - перечислил министр.

При этом, если рассматривать валовые поступления НДС, с учетом возврата, по сравнению с 2023 годом, зафиксирован рост налогов на 1,4% и валового НДС на 4,8%.

«В 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1 трлн 280 млрд тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 млрд тенге, или на 37%», - добавил Такиев.

Вместе с тем расходы бюджета по итогам 2024 года исполнены на 97,8 % и составили 23,6 трлн тенге. Сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 372 млрд тенге со снижением на 24%. В итоге за неосвоение бюджетных средств и недостижение показателей привлечены к дисциплинарным взысканиям 73 должностных лица, из них 67 лиц, занимающих руководящие должности.

В свою очередь депутат мажилисе Уласбек Садибеков отметил, что анализ исполнения республиканского бюджета за 2024 год позволяет сделать вывод, что, несмотря на освоение средств, качество бюджетного процесса по-прежнему остается на недостаточном уровне, а ключевые проблемы – системными. И экономические показатели, которые ниже прогнозируемого уровня, подтверждают эту тенденцию.

«Это означает, что бюджетные вливания не обеспечили достаточной отдачи в реальном секторе», - считает парламентарий.

По его словам, особенностью прошлогоднего бюджета стало, что почти 80%, или 422 млрд тенге, неосвоенных расходов пришлось на недофинансированные обязательства. Следовательно, запланированные меры социальной сферы и модернизации инфраструктуры, не реализованы в полном объеме.

Недофинансированы важнейшие социальные и инфраструктурные направления – взносы государства в систему ОСМС на 212 млрд тенге, программа «Ауыл Аманаты» - на 80 млрд тенге, гособоронзаказ и кредитование – 129 млрд тенге.

«Эти отклонения по сути означают, что первоначально принятые в бюджете решения не были обеспечены реальным исполнением», - считает мажилисмен.

Сенатор Нурторе Жусип также обратил внимание на серьезную проблему с состоянием финансовой дисциплины в государственном бюджете.

«Высшая аудиторская палата выявила нарушения на сумму 861,9 млрд тенге. По отчету правительства, сумма неэффективно использованных бюджетных средств составляет 371,5 млрд тенге. Если добавить к этому цифры ревизионных комиссий маслихатов, объем таких нарушений, несомненно, увеличится в разы», - считает депутат.

И эта ситуация повторяется из года в год, напомнил он, а нарушения, вместо того чтобы уменьшаться, только растут – только выявленные Высшей аудиторской палатой нарушения увеличились на 64,8% по сравнению с 2023 годом.

«Сейчас время цифровых технологий. Мы должны правильно использовать их возможности. В связи с этим необходима модель управления бюджетом, основанная на цифровых данных, которая повысит эффективность бюджета и позволит точно знать, куда и как расходуется каждая тенге», - убежден Жусип.

Говоря о проблемах, выступающие депутаты в целом призывали своих коллег поддержать отчеты правительства и ВАП. В итоге 48 сенаторов и 69 мажилисменов проголосовали за, двое воздержались.