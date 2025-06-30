​Бывшего министра юстиции Марата Бекетаева приговорили к 9 годам лишения свободы

Бывшего министра юстиции Марата Бекетаева приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщил во время брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

«Бекетаев осужден к 9 годам лишения свободы с конфискации имущества», — сообщил Бигайдаров.

Он напомнил, что уголовное дело в отношении бывшего министра юстиции расследовалась по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Но из-за того, что следствие велось под грифом «секретно», все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению.

В октябре 2023 года Антикоррупционная служба сообщила о задержании бывшего министра юстиции Марата Бекетаева в рамках работы по поиску и возврату незаконно выведенных активов. В ведомстве заявили, что он пролоббировал интересы аффилированной компании через заключение ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству.

Через несколько дней заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил журналистам, что Бекетаев был задержан при попытке сбежать из Казахстана.

В октябре 2024 года в Антикоре заявили, что дело в отношении Марата Бекетаева расследуется под грифом «Секретно».

Компания Bolashak Consulting Group ранее представляла интересы Казахстана за рубежом, в частности в деле против молдавских бизнесменов Габриэля и Анатола Стати. По данным казахстанских СМИ, ее точное юридическое название – ТОО «Консалтинговая группа “Болашак"». Фирму связывают не только с Бекетаевым, но и с экс-акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, который являлся ее учредителем с 15 ноября 2013 по 20 марта 2014 года.

В декабре 2018 года одним из учредителей компании также стал Айдос Балтабекулы. Последний, по данным «Телеграм»-канала Kozachkov offside, также проходил по делу Марата Бекетаева. В конце декабря 2023 года министр юстиции Азамат Ескараев сообщил, что его ведомство расторгло договор с этой компанией.

Марат Бекетаев был министром юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы. После отставки правительства в январе 2022 года он не вошел в новый состав кабмина, а был назначен советником премьер-министра.