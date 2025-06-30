​Главу департамента госимущества Алматинской области Ануара Абенова подозревают в мошенничестве - Антикор

Руководителя департамента государственного имущества и приватизации Алматинской области Ануара Абенова подозревают в мошенничестве в сфере земельных отношений. По данным следствия, ущерб государству превысил 1 млрд тенге. С санкции суда он задержан и водворен в изолятор временного содержания, сообщил во время брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

«В Алматинской области изобличён руководитель Алматинского департамента государственного имущества и приватизации в совершении тяжкого уголовного правонарушения. Он подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношений на сумму более 750 миллионов тенге», — сообщил Бигайдаров.

По версии следствия, чиновник «с целью придания ликвидности земельным участкам и извлечения значительного преступного дохода от их реализации при пособничестве должностных лиц местных исполнительных органов Карасайского района» изменил их целевое назначение без оплаты разницы кадастровой стоимости. В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд тенге.

Кроме того, добавил официальный представитель, в отношении данного чиновника ведется досудебное расследование по факту легализации похищенных средств, в частности, приобретение движимого и недвижимого имущества. С санкции суда он задержан и водворен в изолятор временного содержания.