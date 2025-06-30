​Главу департамента госимущества Алматинской области Ануара Абенова подозревают в мошенничестве - Антикор

Ущерб государству, согласно выводам следствия, превысил 1 млрд тенге
Руководителя департамента государственного имущества и приватизации Алматинской области Ануара Абенова подозревают в мошенничестве в сфере земельных отношений. По данным следствия, ущерб государству превысил 1 млрд тенге. С санкции суда он задержан и водворен в изолятор временного содержания, сообщил во время брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
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