Июль в Казахстане будет жарким

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Казахстане в июле: в отдельные периоды жителей страны ждет очень сильная жара, в другие - дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

В первой декаде июля на юге и юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара – воздух будет прогреваться до 46 градусов, сообщает Казгидромет. Спад жары здесь ожидается лишь ближе к концу первой декады.

Жарко будет и в других регионах страны: на западе температура воздуха повысится до 38 градусов. На востоке Казахстана наиболее жаркий период прогнозируется в середине декады, воздух прогреется днем до +30+38 градусов.

В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25+35, а затем понизится до +18+23.

Во второй и третьей декадах июля на западе, юге, юго-востоке, в центре страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до 42 градусов, на крайнем юге Казахстана - до +46, в более прохладные дни понижаться до +23+28.

В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+23 градусов до +7+12, днем от +32+39 до +18+23 градусов.