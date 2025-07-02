Реконструкция комплекса «Атакент» в Алматы начнется в июле 2025 года

Реконструкцию казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» в Алматы реализуют поэтапно и начнут в июле 2025 года. Она должна повысить деловую привлекательность объекта и создать комфортную общественную среду, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

В планах благоустройство более 74 тыс. кв. м проездов и тротуаров, 170 тыс. кв. м зеленых зон, установка наружного освещения, детских и спортивных площадок, уличной мебели, модульных туалетов и системы автоматического полива.

Кроме того, во время осмотра объекта аким Алматы Дархан Сатыбалды предложил использовать лиственные породы с учетома климатических условий Алматы.

«Фонтанные комплексы "Атакента" должны стать ядром проекта, как самые лучшие в городе», — подчеркнул Сатыбалды.

Ранее сообщалось, что территория перед центральным входом в «Атакент» также будет реконструирована.

Как сообщает Bes.media со ссылкой на портал госзакупок, проект стоимостью 10,3 млрд тенге будет реализовывать ТОО «Промстрой-Энерго». Генеральным проектировщиком выступило ТОО «Компания "Стройтекс"», субподрядчиком – ТОО «Envicon-А».

В акимате еще не уточнили, будет ли проект финансироваться полностью из бюджета города или часть расходов покроют собственники «Атакента».

Общая площадь территории КЦДС «Атакент» составляет 54,1 га. В настоящее время половина его земель находится в собственности города, другая часть в 31 га — у частных компаний. В основном частные участки принадлежат семье Талгата Абдуллаева, одного из крупнейших акционеров АО «КЦДС "Атакент"».

В 2018 году, из-за неисполнения принятых на себя обязательств по развитию территории КЦДС «Атакент», управляющую компанию обязали вернуть часть земель в коммунальную собственность города.