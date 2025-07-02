Крематорий Алматы могут передать компании, оказывающей ритуальные услуги

Крематорий Алматы, который был построен еще в 2021 году, но до сих пор не введен в эксплуатацию, могут передать на баланс одной из компаний, оказывающей ритуальные услуги. О том, что такая возможность рассматривается, сообщил в среду в своем Instagram депутат мажилиса Сергей Пономарев.

«Подобный объект крайне нужен, особенно если учесть, что Алматы с агломерацией через каких-то 10-15 лет достигнет 7,5 млн человек. У нас есть 70 кладбищ в Алматы, из них 61 уже закрыто. Девять еще действуют, и речь идет о том, чтобы делать новые кладбища в 20-30 километрах от города», – сказал он.

Депутат напомнил, что к крематорию уже подведены все коммуникации, в нем возможно кремировать 16 тел в день.

«Как выясняется, минздраву он не особо нужен, ведутся сейчас переговоры с бюро ритуальных услуг», – также добавил Пономарев.

В видео, опубликованном депутатом, руководитель отдела строительства акимата Алматы Алаш Маманбаев сообщил, что рассматривается вопрос передачи построенного крематория либо на баланс администратора бюджетной программы – это учреждение, подведомственное министерству юстиции, либо в организацию, оказывающую ритуальные услуги.

«(...) Например, ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы". Эта организация осуществляет контроль за функционированием и обслуживанием деятельности кладбищ в городе Алматы», – сказал Маманбаев.

ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы» – компания с частичным участием государства. Одним из ее учредителей является управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

Крематорий в Алматы планировали открыть в сентябре 2021 года, однако сроки неоднократно переносили. При этом само здание было построено давно. В начале 2023 года сообщалось, что работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа ТП-10/0,4кВ и трассы газопровода. Тогда предполагалось, что крематорий заработает в ноябре 2023 года.

Но позже управление строительства Алматы подало в суд на компанию «ТаразҚұрылысИнвест», которая была подрядчиком строительства инженерных сетей для крематория и сорвала сроки строительства. В связи с продолжающимся судами в управлении не знали, когда крематорий будет запущен. Подрядчик был признан недобросовестным участником госзакупок, с компании взыскали неустойку в размере 2,7 млн тенге.

В ноябре 2024 года в еще не открывшемся крематории повторно провели косметический ремонт. В управлении строительства тогда сообщили, что в дальнейшем он будет передан эксплуатирующей организации, но не уточнили, какой именно.

В марте акимат Алматы сообщал, что направил письма в министерство здравоохранения и министерство юстиции, чтобы определить какому ведомству должен принадлежать уже построенный крематорий. Однако оба ведомства ответили, что не считают его зоной своей ответственности.