Страна снова признана благополучной по ряду болезней животных
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На развитие животноводства в 2025 году Казахстан выделяет 160 млрд тенге
Фото пресс-службы правительства Казахстана

В 2025 году Казахстан выделяет на развитие животноводства 160 млрд тенге, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на совещании кабмина во вторник.

«Это позволяет нам обеспечить устойчивый рост поголовья скота и объемов производства продукции животноводства», - уверен он.

По данным главы Минсельхоза Айдарбека Сапарова, с начала года поголовье крупного рогатого скота выросло на 23,4%, мелкого рогатого скота – на 7,8%, лошадей на 12,2%, верблюдов – на 8,5% и птицы - на 2,2%.

Объем валовой продукции животноводства вырос на 4,2%.

При этом, по информации Сапарова. заболеваемость животных за последние 3 года сократилась на 49,1%, а в текущем году – на 56,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Минсельхоз сообщил о восстановлении балгополучного статуса юго-восточных областей Казахстанапо ряду заболеваний - ящуру и африканской чуме лошадей, классической и африканской чуме свиней и по высокопатогенному гриппу птиц. Сняты временные ограничения Китая по гриппу птиц и ящуру, а Россия отменила ограничения по ящуру в юго-восточной зоне.

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