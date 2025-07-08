Инвестор еще определяется с местом размещения производства
  • 591
Промпроизводство конопли могут развернуть в Северном Казахстане
Фото agroportal.ua

Инвестор пока определяется с местом для промышленного производства конопли, рассматривая пока Северо-Казахстанскую область, сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

«По промышленному производству конопли - пока производство не началось. Сейчас инвестор смотрит, землю выбирает. Будет смотреть по технологии производства в целом», - сказал он на брифинге в правительстве во вторник, добавив, что «пока рассматривается Северо-Казахстанская область».

Султанов назвал большим спектр возможной продукции из конопли.

«Начиная от бумажных изделий, заканчивая маслом. Но, учитывая, что у нас разрешено производство технической конопли, то есть здесь наркотического содержания не будет, соответственно, основным продуктом, скорее всего, будет бумага высокой степени защищенности. Это будет очень хороший экспортный продукт, то есть производство документов, удостоверяющих личность, тех же паспортов. Это различные специальных бланки», - рассказал вице-министр.

По его словам, инвестор ориентирован на спрос на рынке. «И вся продукция будет уходить, скорее всего, на экспорт», - добавил он.

Ранее Казахстан разрешил промышленное производство конопли.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Директор управления по работе с персоналом президента США Серджио Гор родился в Ташкенте — OCCRP
Новости
Минздрав договорился о снижении цен на социально значимые лекарства с тремя крупнейшими фармкомпаниями
Новости
Пошлины Трампа не затронут 95% казахстанского экспорта в США — Минторговли
Просматриваемые
Новости
Между озерами Кольсай планируют запустить фуникулеры
Новости
Задержан бывший руководитель Антикоррупционной службы Талгат Татубаев — Генпрокуратура
Новости
Бывший руководитель «Казселезащиты» Карим Кокрекбаев осужден на 12 лет
Новости
​Почти 925 тыс. казахстанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума
Новости
Новым главой «СК-Фармация» стал Нурлыбек Асылбеков
Новости
Задержаны действующий и бывший главы Центра развития трудовых ресурсов