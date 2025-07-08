Промпроизводство конопли могут развернуть в Северном Казахстане

Инвестор пока определяется с местом для промышленного производства конопли, рассматривая пока Северо-Казахстанскую область, сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

«По промышленному производству конопли - пока производство не началось. Сейчас инвестор смотрит, землю выбирает. Будет смотреть по технологии производства в целом», - сказал он на брифинге в правительстве во вторник, добавив, что «пока рассматривается Северо-Казахстанская область».

Султанов назвал большим спектр возможной продукции из конопли.

«Начиная от бумажных изделий, заканчивая маслом. Но, учитывая, что у нас разрешено производство технической конопли, то есть здесь наркотического содержания не будет, соответственно, основным продуктом, скорее всего, будет бумага высокой степени защищенности. Это будет очень хороший экспортный продукт, то есть производство документов, удостоверяющих личность, тех же паспортов. Это различные специальных бланки», - рассказал вице-министр.

По его словам, инвестор ориентирован на спрос на рынке. «И вся продукция будет уходить, скорее всего, на экспорт», - добавил он.

Ранее Казахстан разрешил промышленное производство конопли.