Два села Акмолинской области закрыты на карантин из-за сибирской язвы

Два села закрыли на карантин из-за вспышки сибирской язвы в Атбасарском районе Акмолинской области. Он был введен 1 июля на 15 дней, сообщает КазТАГ.

«Источник инфекции находился в степной зоне, на расстоянии 7 км от населенного пункта. Там пасли скот двух аулов. Примерно 10 животных заразились сибирской язвой. Там есть сибиро-язвенное захоронение. Были установлены владельцы, больной скот уничтожен. Провели дезинфекционные работы, место, где пасли скот, огородили, ввели карантин. Через два дня в обоих селах был объявлен карантин», — сообщил министр Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве во вторник.

Министр отметил, что ограничительные меры были приняты еще до официального введения карантина.

«Никакого движения скота, доступа людей не должно быть. Мы оградили, поставили шлагбаум. Республиканский противоэпизоотический отряд провел всю работу – от дезинфекции и обработки до утилизации. Как только мы получили заключение лаборатории – сразу 1 июля ввели карантин на 15 дней», — пояснил он.

После истечения этого срока, по словам министра, будут взяты повторные пробы почвы. Если результат окажется отрицательным – карантин снимут.

«19 человек там заразились, из них один – в тяжелом состоянии, остальные – средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением, все идут на поправку. Врачи занимаются, здравоохранение держит на контроле», — сообщил глава МСХ.

Также министр добавил, что в Астане проверили все базары. Рисков заражения сибирской язвой для населения не выявлено.