Директор управления по работе с персоналом президента США Серджио Гор родился в Ташкенте — OCCRP

Серджио Гор, которого Дональд Трамп назначил на должность директора управления по работе с персоналом президента США в Белом доме, оказался уроженцем Узбекской ССР, выяснили Times of Malta и OCCRP.

«Когда Серджио Гор был назначен директором управления по кадровым назначениям Белого дома при президенте США Дональде Трампе, одно из СМИ назвало его “возможно, самым влиятельным человеком, о котором вы никогда не слышали”. В последние годы имя Гора стало более публичным, поскольку он продолжал курировать назначения тысяч чиновников для администрации Трампа. Многое из его биографии вскоре стало известно благодаря медиа, за исключением места его рождения», — пишет в своей публикации OCCRP.

Сам Гор в интервью изданию New York Post отказался называть страну рождения, отметив, «что это не Россия». Однако, как выяснили Times of Malta и OCCRP с помощью нотариальных документов на недвижимость в Мальте, где он провел по крайней мере 5 лет детства, Гор родился 30 ноября 1986 года в Ташкенте. Его полное имя на тот момент — Сергей Гороховский. Это также подтвердил и его юрист Роберт Гарсон.

Недвижимость в Мальте была куплена Гором в 2021 году у компании его матери за $268 тыс., следует из нотариального акта, в котором указано место рождения чиновника — нынешняя столица Узбекистана. Юрист Гора пояснил, что тот решил купить дом в Мальте «из-за своей привязанности к острову и счастливых воспоминаний детства».

В детстве семья Гора эмигрировала в США, где он получил американское гражданство и впоследствии стал политиком. В частности, он работал в офисе сенатора от республиканской партии Рэнда Пола, а в 2020 году занял пост руководителя аппарата в финансовом комитете предвыборной кампании Трампа, который в тот год не смог переизбраться на второй срок. Также Гор стал сооснователем консервативного издательства Winning Team Publishing вместе с Дональдом Трампом-младшим.

Гор несколько раз ездил в Москву. Он был там в 2018 году, тогда его поездку профинансировал либертарианский аналитический центр из Вашингтона для «ознакомительный миссии с целью изучения и обсуждения вопросов, касающихся [взаимодействия] России и США». А годом ранее он посетил Москву рейсом российской государственной авиакомпании «Аэрофлот» и на следующий день отправился оттуда в Рим.