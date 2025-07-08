Пошлины Трампа не затронут 95% казахстанского экспорта в США — Минторговли

Пошлины президента США Дональда Трампа не затронут 95% казахстанского экспорта в страну. Нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан, будучи основными поставляемыми товарами, изъяты из-под действия новых тарифов, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

«Большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров – нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США», — говорится в сообщении ведомства.

В Минторговли также заявили, что правительство Казахстана направило в администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий торговли. Американская сторона рассматривает их и вскоре должна сообщить о дате проведения переговоров.

Товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил $4,2 млрд (за год рос составил 4%).

Основными экспортными товарами являются: сырая нефть - $1,1 млрд (56,2% от всей экспортной корзины), уран — $322,9 млн (16,4%), серебро – $239,9 млн (12,2%), ферросплавы – $188,2 млн (9,5%), тантал и изделия из него - $17,6 млн (0,89%) и другие.

Экспорт из Казахстана в США за январь–май 2025 года составил $418,2 млн.