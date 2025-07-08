Пошлины Трампа не затронут 95% казахстанского экспорта в США — Минторговли

Нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан изъяты из-под действия новых тарифов
Пошлины президента США Дональда Трампа не затронут 95% казахстанского экспорта в страну. Нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан, будучи основными поставляемыми товарами, изъяты из-под действия новых тарифов, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.
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