Причиной крушения самолета Air India могли стать топливные переключатели – Reuters

Причиной крушения самолета Air India, в результате которого погиб 241 человек на борту и 33 человека на земле, могли стать топливные переключатели, пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

«Один из них (источников – В.) добавил, что расследование сузило фокус до перемещения топливных переключателей самолёта», – пишет издание.

Также уточняется, что пока неясно, какие именно действия с топливными переключателями изучаются следователями.

По данным издания, такое внимание к ним возникло после анализа данных бортовых самописцев Boeing 787, а также моделирования последних моментов полета, проведенного компанией Boeing. Источник также сообщил, что расследование не выявило серьезных опасений по поводу возможной технической неисправности, и авиакомпаниям не направлялось никаких бюллетеней с рекомендациями по изменению эксплуатации самолетов Boeing 787.

Издание The Air Current, ссылаясь на свои источники сообщило, что имеющиеся данные с черных ящиков не позволяют ни подтвердить, ни исключить неправильные, непреднамеренные или умышленные действия, которые могли произойти до или после предполагаемой потери тяги, предшествовавшей катастрофе.

Американский авиационный эксперт по безопасности Джон Кокс отметил, что пилот не может случайно задеть топливные переключатели, подающие топливо в двигатели. Он добавил, что в случае отключения переключателя эффект был бы практически мгновенным, подача топлива прекратилась бы сразу.

По данным Reuters, отчет следователей может быть опубликован уже в пятницу, однако планы могут измениться и пока неизвестно, какой объем информации будет представлен в документе.

12 июня пассажирский самолет индийской авиакомпании Air India потерпел крушение вот время взлёта из аэропорта Ахмадабада. Самолет, направлявшийся в Лондон, разбился в районе Мегани, недалеко от аэропорта. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа, выжил только один человек.

Это первый случай катастрофы со смертельным исходом с участием Boeing 787 Dreamliner. С момента ввода в коммерческую эксплуатацию в 2011 году у Dreamliner не было ни одной аварии с гибелью пассажиров.