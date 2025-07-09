​За полгода стоимость квадратного метра в новостройках Казахстана выросла на 5,4%

За первые шесть месяцев средняя стоимость квадратного метра в новостройках Казахстана выросла на 5,4% до 527,2 тыс. тенге. Квадратный метр вторичного жилья подорожал почти на 6% до 546,7 тыс. тенге, следует из данных Бюро национальной статистики.

Наиболее дорогое новое жилье продается в Алматы: средняя стоимость квадратного метра в городе за полгода увеличилась на 11% до 647,7 тыс. тенге. Вторую строчку занимает Астана, где по итогам 2024 года цены на жилье достигали максимальных значений. Квадратный метр в городе торгуется по 595,4 тыс. тенге, за полгода она увеличилась лишь на 0,2%.

Третье и четвертое место занимают Атырау со стоимостью квадратного метра в новостройках в 512,2 тыс. тенге (рост почти на 30%) и Шымкент — 502,6 тыс. (рост на 13%).

Дешевле всего новое жилье продавалось в Уральске — по 286,2 тыс. тенге (за полгода цена снизилась на 0,6%), Актобе — 301,1 тыс. тенге (рост на 5,2%) и Кокшетау — 331,9 тыс. тенге (рост на 3,7%).

Похожим образом динамика складывалась и на рынке вторичной недвижимости. За полгода стоимость квадратного метра в этом сегменте жилья в Алматы составила 681,9 тыс. тенге (рост на 15,8%), в Астане — 642,7 тыс. тенге (снижение на 1,1%), в Атырау — 482,7 тыс. тенге (рост на 1,5%). Четвертую строчку здесь занимает Конаев со стоимостью квадратного метра в 443,6 тыс. тенге (снижение на 1,6%).

Наименее дорогим вторичное жилье является в Кызылорде — 320,7 тыс. тенге (рост на 3,1%), Кокшетау — 335,6 тыс. тенге (рост на 4,6%) и Актау — 335,8 тыс. тенге (рост на 2,4%).